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أحلام يونس تفتتح معهدين "البالية" و"الكونسرفاتوار" بعد تجديدهما الأحد المقبل

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:17 م
أحلام يونس تفتتح معهدين البالية والكونسرفاتوار بعد تجديدهما الأحد المقبل
أحلام يونس
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أحمد رمضان متولي
 

تستعد أ.د أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، وتحت رعاية أ.د إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، لتنظيم احتفالية فنية ضخمة لافتتاح أعمال تطوير المعهد العالي للبالية، والمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار، بعد التجديدات التي لحقت بهما، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يوليو الساعة 7.30 مساءً بحرم أكاديمية الفنون.

 

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع بالإضافة إلى دكاترة وأساتذة أكاديمية الفنون.

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