"شقة عم نجيب" تسبب في أزمة لعروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان القومي

أعلنت لجنة اختيار عروض البيت الفنى للمسرح المشاركة في الدورة الحادية عشرة للمهرجان القومى للمسرح والتى شكلها المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت، رفضها التام لما أعلنه المركز الصحفى للبيت الفنى حول ترشيح عرض "شقة عم نجيب" للمشاركة في المهرجان بديلا عن عرض "اضحك لما تموت" والذى اعتذر نتيجة ظروف تخص صناعه.





وأوضح كل مند. وفاء كمالو، ومحمد الروبى، وباسم صادق في بيان لهم أن: "هذا الرفض القاطع يأتي كنتيجة منطقية لتجاوز ما جاء في المحضر الرسمى لاختيار العروض، والذى نص على ترتيب العروض ترتيبا فنيا بحسب الجودة، وأنه في حالة اعتذار أيٍّ من العروض يكون الاختيار من العروض الاحتياطية التي لم يغفلها المحضر بل جاء ذكرها مرتبا على النحو التالى:





أولا: عرض يوتيرن.





ثانيا: عرض شقة عم نجيب.





وبناء عليه فإنه يحق لعرض يوتيرن للمخرج سعيد منسى المشاركة في المهرجان بحسب ما جاء في محضر اللجنة الرسمى، وليس عرض شقة عم نجيب كما جاء في الخبر الصحفى للبيت الفنى للمسرح..





وأضاف البيان: "لذا فإننا نعلن تبرؤنا الكامل من هذا التجاوز المؤسف الذى يبدو وكأنه استجابة لما وجهه صناع عرض شقة عم نجيب لأعضاء اللجنة من اتهامات بالجهل وعدم متابعة العروض المسرحية، كما نؤكد تضامن أعضاء اللجنة مع صناع عرض يوتيرن في استرداد حقهم المسلوب، خاصة وأن بطله شريف خير الله قد تعافى تماما من الحادث الذى كان قد تعرض له قبل شهور، بل وأنه بدأ بالفعل في بروفات عرض مسرحى جديد مع المخرج فهمى الخولى، بعكس ما يردده مسئولو البيت الفنى للمسرح من عدم قدرته على ممارسة عمله نتيجة ظروفه الصحية".