"فتح": لن نترك الأرض وسنواجه جيش الاحتلال بكل الطرق القانونية

قال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، إن هدف الاحتلال من إخلاء منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، هو السيطرة على الأرض، وهذة التجمعات البدوية المنتشرة فى جميع أنحاء الوطن واللذين يعيشون فى ظروف عيش قاسية للغاية هم حراس هذة الأرض، مشيرًا إلى أن وجودهم فى هذة المناطق هو الذي يشكل عقبة أمام جيش الاحتلال.





وأضاف العالول عبر الفقرة الاخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع رائد الشريف مراسل الغد من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، أن هدف الأحتلال الأول هو إزالة البؤر البدوية المنتشرة على هذة الأرض، ويحاولون بكل جهدهم أن يتم هذا بثلاثة وأحيانًا بإغراء، بتهديد إلى كل ما إلى ذلك، إلى أن يجدوا صلابة كما تم هنا وفى عشرة الأماكن.





وأوضح أن ما يجري هنا فى الخان الأحمر دفاعًا مستميتًا والعمل بكل الوسائل القانونية للدفاع عن الأرض، سواء بالحراك السياسي على العالم لتسليط الضوء للعالم على هذا المكان، وعلى كل التجمعات البدوية وأيضًا بالمقاومة الميدانية، مشيرًا إلى ان جيش الاحتلال يستطيع أن يفعل كل شيء لكن المهم إيرادتنا التى تواجه جيش الاحتلال الذي يريد أن يحتل كل شيء لكن لن يحتل إيرادتنا.





وأشار إلى أنه لن نترك أماكننا حتى لو هدموا هذا البيت سوف نبنيه من جديد ونعود إلية مرة أخرى، ولو هدموا منشاة سوف نضع خيمة ولن نترك أرضنا.