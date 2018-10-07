تعادل مثير بين الإنتاج الحربي وبترول أسيوط في ودية اليوم





تعادل فريق الإنتاج الحربي بقيادة المدير الفني مختار مختار مع نظيره بترول أسيوط بالمباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب المصانع الحربية بصلاح سالم استعدادا للموسم الجديد .





أحرز هدف الإنتاج النيجيرى جيمس تيدى والذى تألق بشدة خلال اللقاء، ومع صافرة الحكم تنتهي المباراة ليعود فريق الانتاج الحربي الي تدريباته اليومية إنتظارا للمباراة الودية القادمة من ضمن ٧ مباريات ودية للفريق.



وأعرب مختار مختار عن سعادته بمستوى اللاعبين وادائهم الرائع اليوم امام بترول أسيوط والذى يدل علي نجاح المعسكرات التدريبية التي اقامها الفريق في الفترة الأخيرة.



واثني الكابتن خالد مهدى مدير الكرة علي روح التعاون والالتزام التي كانت واضحة بين اللاعبين كما أكد أن الصفقات الاخيرة التي ابرمت لشراء اللاعبين الجدد ونجاح اللاعبين مواليد ٩٧ كانت سببا في عمل صحوة للفريق في عدة محاور بوسط الملعب وبالدفاع والهجوم.



وحرص اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربي بتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالكامل علي المجهود الكبير المبذول من قبل المدير الفني مختار مختار والكابتن خالد مهدى مدير الكرة بالنادى والكابتن محمد عبد الله لتفانيهم في خدمة النادى الذى ينتمي لمؤسسة عريقة والقضاء علي الصعوبات والتحديات التي واجهوها بعد ان امضوا معسكر شاق من التدريبات مع اللاعبين في شرم الشيخ، متمنيا لهم ان تثمر مجهوداتهم عن تحقيق مركز متقدم في الموسم الكروى الجديد.