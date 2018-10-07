لص يسرق منزلا ويترك رسالة اعتذار: "ما سرقت إلا لجوع"!

ترك لص رسالة اعتذار مكونة من 3 كلمات، عقب سرقة أحد المنازل في دولة اليمن.





وسرق اللص قطع أثاث منزلية، وأجهزة كهربائية، قيمتها 250 ألف ريال يمني، أي ما يعادل قرابة 500 دولار أمريكي.





وأوضح اليمني "مشتاق الفقيه"، أن لصًا سرق، السبت الماضي، منزل شقيقة زوجته، في حي الزهراء بمدينة تعز، وترك بعد إنهاء عملية السرقة رسالة اعتذار لأصحاب المنزل، معلقة على باب الثلاجة.





واكتشفت الرسالة زوجة الفقيه، بعدما ذهبت إلى المنزل لتفقده، بطلب من شقيقتها، فوجدت الرسالة، والتي تحمل صراحة هوية السارق.





ونشر الفقيه، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة الرسالة التي تركها اللص، مكتوبا فيها: "أنا ما سرقت والله إلا من جوع، المعذرة منكم، أخوكم عبده أحمد".



