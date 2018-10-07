يلا شوت| مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث الاسطورة| كورة لايف|كورة ستار|لايف الان

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كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة فرنسا وبلجيكا في أهم مباريات اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS، وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء في نصف نهائي بطولة كاس العالم 2018 في روسيا.





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موعد مباراة فرنسا وبلجيكا؟

تبث مباراة فرنسا وبلجيكا يوم الثلاثاء 10 يوليو في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مكّة المكرمة.





تشكيل منتخب فرنسا ومنتخب بلجيكا





- منتخب فرنسا: هوجو لوريس؛ لوكاس هيرنانديز، صامويل أومتيتي، رافاييل فاران، بنجامين بافارد؛ نجولو كانتي، بول بوجبا، بليز ماتويدي؛ أنطوان جريزمان، كيليان مبابي؛ أوليفييه جيرو.





- منتخب بلجيكا: ثيبو كورتوا؛ يان فرتونجين، كومباني، توماس فيرمايلين، توبى ألديرفيريلد؛ أكسيل فيتسل، كيفين دى بروين، ناصر الشاذلي، يانيك كاراسكو، إيدين هازارد؛ روميلو لوكاكو.





أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 مباراة فرنسا وبلجيكا مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب إيدين هازار قائد بلجيكا ونجمها الأول يستهل مسيرة التألق في المباراة الكبرى وينطلق من الجانب الأيسر ويراوغ كل من واجهه ثم أرسل عرضية أرضية أخرجها دفاع فرنسا إلى ركلة ركنية هي الأولى في المواجهة. .





المشاهدة عبر الانترنت؟





كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية وأجهزة الكومبيوتر وغيرها.





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