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حبس قهوجي وصاحب مغسلة لتعذيبهما شابًا باستخدام الكلاب بحلوان

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:09 م
حبس قهوجي وصاحب مغسلة لتعذيبهما شابًا باستخدام الكلاب بحلوان
صورة أرشيفية
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داليا عادل
 
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس قهوجى وصاحب مغسلة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتعذيب شاب بالكلاب وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان بلاغ، قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة حلوان يفيد تعرض شاب للتعذيب بالكلاب على يد شخصين وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من:"ا.ع" 25 سنة صاحب مغسلة، و"ز.ا" قهوجى وتبين أنهم وثقوا تعذيبهم للشاب بالفيديو وبتكثيف الإجراءات تم القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق

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