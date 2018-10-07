فوزي الشامي يقود أوراكسترا الشباب في الأوبرا مساء اليوم

تنظم أوركسترا الشباب العربي الفلهارموني، المكونة من شباب 9 دول عربية، في جولتها العاشرة، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف دكتور فوزى الشامي مؤسس الأوركسترا والمدير الفني، العميد السابق لمعهد الكونسرفاتوار، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة.





الحفل يعد الأول في مصر وذلك بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للشباب العربي 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.