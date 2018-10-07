"الخارجية": مصالح مشتركة تعود على الصين ومصر بسبب إحياء طريق الحرير



قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الصين تعمل على إعادة طريق الحرير نظرًا لأهميته عالميًا، وهذا الأمر يتضمن تأهيل الكثير من الموانيء حول العالم تعود بالنفع على جميع الدول، لافتًا إلى أن هناك مصالح مشتركة تعود على الصين والدول العربية بسبب إحياء هذه الطريق.



وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن التجارة الصينية أصبحت تنافسية وتنفذ بشكل سهل للدول العربية، خلاف أن الدول العربية هى المصدر الأول للنفط، وهذا يؤكد أن هناك شراكة هامة بين مصر والدول العربي يمكن الإستفادة منها.



وأشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث مع نائب الرئيس الصيني على دفع العلاقات المصرية الصينية خلال المرحلة المقبلة من خلال إقامة مشروعات مشتركة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الصين تشارك بقوة في العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس.

