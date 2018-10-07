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"لايف ستايلز ستوديوز" تطرح أغنية باسكال مشعلاني "بخاف اعشقك"

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:57 م
لايف ستايلز ستوديوز تطرح أغنية باسكال مشعلاني بخاف اعشقك
باسكال مشعلاني
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عبدالحافظ حمدي
 
بعد إعلان النجمة باسكال مشعلاني عبر حسابتها بالسوشيال ميديا عن تعاقدها مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" واستعدادها لطرح عمل جديد، وتشويقها لجمهورها بنشر صوره لها من غرفه المونتاج.

وطرحت مساء أمس شركة "لايف ستايلز ستوديوز" أحدث أعمالها الفنية، وهي أغنية "بخاف اعشقك" للنجمة باسكال مشعلاني في أول تعاون بينهم، الأغنية من كلمات: مارون روحانا وألحان: ملحم أبو شديد وتوزيع: ملحم أبو شديد وروبير الأسعد ميكس وماستر: جوزيف كرم، وسيتم تصويرها علي طريقه الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.
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