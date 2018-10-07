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جندوبة: تبادل لاطلاق النار بين عناصر امنية وارهابيين على مستوى مناطق حدودية بين تونس والجزائر

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:58 م
جندوبة: تبادل لاطلاق النار بين عناصر امنية وارهابيين على مستوى مناطق حدودية بين تونس والجزائر
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محمد وليد الجموسي
 
تشهد مناطق حدودية (بين تونس والجزائر) من ولاية جندوبة منذ فجر اليوم الثلاثاء تعزيزات امنية وعسكرية لافتة، وتبادلا لاطلاق النار بين هذه العناصر وعدد من الارهابيين، اكدت مصادر امنية انه ادى الى "نتائج ايجابية".

وبينت المصادر الامنية لمراسل (وات) بالجهة ان "التواجد الامني والمواجهات، جاءت اثر ورود معلومات مفادها مشاهدة مجموعة إرهابية متحصنة بوادي ايروق (الفاصل بين عدد من القرى التونسية والجزائرية)". 

ورجحت ذات المصادر ان تكون المجموعة الارهابية هي ذاتها التي استهدفت أعوان مركز الحرس الوطني العملياتي المتنقل التابع للمركز الحدودي المتقدم عين سلطان بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة الاحد المنقضي والذي ادى الى استشهاد 6 من أعوان الامن وجرح ثلاثة اخرين.

يشار الى ان العملية ما زالت متواصلة، وان طائرات الهيلوكبتر تطوق المكان من مختلف الاتجاهات. 
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