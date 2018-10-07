"ترامب".. هل ستسدد دول حلف الناتو المتأخرات للولايات المتحدة؟

اتهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالتقصير في تحمل نفقاتها العسكرية، مطالبا تلك الدول بـ"تسديد" متأخرات للولايات المتحدة.



وكتب "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهو على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى بروكسل، أن "دولا عدة في حلف شمال الاطلسي ندافع عنها، لا تكتفي بعدم الوفاء بتعهد الـ2 في المئة لكنها تقصر منذ أعوام في تحمل نفقات لا تسددها، هل ستسدد المتأخرات للولايات المتحدة؟".



وذلك في سياق مطالبته المستمرة للأوروبيين بزيادة نفقاتهم العسكرية في إطار الحلف.



