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لجنة «لائحة النظام الأساسي» بالأهلي تُناقش بعض التعديلات

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:44 م
لجنة «لائحة النظام الأساسي» بالأهلي تُناقش بعض التعديلات
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

تعقد اللجنة المكلّفة من مجلس الإدارة بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي بالنادي اجتماعًا مطولًا، مساء اليوم الثلاثاء، للانتهاء من بعض البنود التي أجريت عليها تعديلات، خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لتقديم التصوّر النهائي للائحة إلى مجلس الإدارة في الأيام المقبلة.

يحضر الاجتماع؛ العامري فاروق، نائب رئيس النادي. وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. وفريق العمل القانوني؛ الذي ترأسه المستشار محمود فهمي، ومحمد فتحي؛ المشرف العام على الشئون القانونية، وحازم هلال؛ مقرر اللجنة.

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