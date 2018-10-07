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المغربية جيهان شعيب تصور جديدها في البحرين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:40 م
المغربية جيهان شعيب تصور جديدها في البحرين
المغربية جيهان شعيب
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أحمد رمضان متولي
 

تستعد الفنانة المغربية جيهان شعيب، لطرح كليب أغنيتها الجديدة "ارفع إيدك"، التي انتهت من تصويرها مؤخرا في البحرين تحت إشراف المخرج البحريني حسن الماجد.

 

الفيديو كليب جاء بفكرة كوميدية خفيفة، ستظهر من خلاله "جيهان" بثلاثة أشكال كوميدية، سواء من حيث اللباس أو تسريحات الشعر أو المكياج، كما تعتبر فكرة جديدة ومختلفة عن باقي أغانيها المصورة سابقا.

 

"ارفع إيدك" من كلمات الشاعر الغنائي "أشرف محمد أديب"، ألحان "رضوان الديري" وتوزيع "رشيد محمد علي"، حيث تم تسجيلها في المغرب باستوديوهات Mori Prod وبإشراف من الملحن البحريني "بدر الذوادي".

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