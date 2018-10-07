محافظ الفيوم: طريق دائري للربط بين الفيوم والعين السخنة

أكد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم أن مشروع الطريق الدائرى الأوسطى الذى يجرى تنفيذه حاليًا يمثل محورًا هامًا للربط بين طريق القاهرة الفيوم الصحراوى وطريق العين السخنة.



وأوضح سامى أن المشروع يشمل فى مرحلته الحالية 4 قطاعات، يشمل القطاع الأول منها نفق تقاطع الدائرى الأوسطى مع طريق الأوتوستراد بطول 60 مترًا وعرض 55 مترًا، ويضم 5 حارات مرورية فى كل اتجاه، ويتكون القطاع الثانى من كوبرى تقاطع الدائرى الأوسطى مع خط مترو الأنفاق بطول 750 مترًا، كما يشمل القطاع الثالث تنفيذ كوبرى المساكن "عزبة الوالدة" بطول 1250 مترًا ويضم 4 حارات مرورية فى كل اتجاه أعلى شارع النصر للسيارات، ويتم تنفيذه بنظام الكمرات سابقة الصب، فى حين يشمل القطاع الرابع كوبرى تقاطع الدائرى الأوسطى مع نهر النيل بطول 590 مترًا وعرض 45 مترًا ويضم 4 حارات مرورية لربط طريق الفيوم الصحراوى بالأوتوستراد ويتم تنفيذه بنظام العربات المتحركة.



وأضاف محافظ الفيوم أن المشروع الجديد يسهم فى تيسير الحركة المرورية بين الفيوم ومناطق العين السخنة ومدينة نصر وطرة وصولًا إلى طريق السويس.