فان ديزل يستعرض عضلاته أثناء قضاء عطلته الصيفية (صورة)

نشر الفنان فان ديزل، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له أثناء قضائه العطلة الصيفية، وعلق عليها ضاحكا: "أنا حقا أحب هذا الكوكب العشوائي اتمني أن تتمتعوا جميعا بهذا الصيف الرائع".





ويستعد ديزل لطرح الجزء الرابع من فيلم "XXX"، المقرر طرحه فى ديسمبر المقبل، بعد النجاح الكبير الذى حققه إصدار الجزء الثالث "The Return of Xander Cage"، بالإضافة إلى استكمال الإعداد لتصوير الجزء التاسع من سلسلة أفلام الأكشن fast and furious 9، المقرر طرحه فى 2020.