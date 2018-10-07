ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فان ديزل يستعرض عضلاته أثناء قضاء عطلته الصيفية (صورة)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:26 م
فان ديزل يستعرض عضلاته أثناء قضاء عطلته الصيفية (صورة)
فان ديزل
طباعة
الفجر الفني
 
نشر الفنان فان ديزل، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له أثناء قضائه العطلة الصيفية، وعلق عليها ضاحكا: "أنا حقا أحب هذا الكوكب العشوائي اتمني أن تتمتعوا جميعا بهذا الصيف الرائع".

ويستعد ديزل لطرح الجزء الرابع من فيلم "XXX"، المقرر طرحه فى ديسمبر المقبل، بعد النجاح الكبير الذى حققه إصدار الجزء الثالث "The Return of Xander Cage"، بالإضافة إلى استكمال الإعداد لتصوير الجزء التاسع من سلسلة أفلام الأكشن fast and furious 9، المقرر طرحه فى 2020.

فان ديزل يستعرض عضلاته أثناء قضاء عطلته الصيفية (صورة)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 6:50:00 PM