تسمم 4 أطفال في الدقهلية بعد تناول شيبسي وآيس كريم

أصيب 4 أطفال من أبناء المنزلة في محافظة الدقهلية بتسمم عقب تناولهم أكياس شيبسي وأيس كريم.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة، يفيد باستقبال مستشفى المنزلة العام ريماس م ر 6 سنوات وشقيقها أحمد l ر 3 سنوات، وريتاج ع إ 3 سنوات، وشقيقتها آسر ع إ 4 سنوات مصابين بتسمم ويقيمون بندر المنزلة مصابين بحالة إعياء وآلام بالبطن ( إدعاء تسمم غذائى ) وتم تحويلهم إلى مستشفى الأطفال بالمنصورة.



على الفور انتقلت قوة امنية وبسؤال والدة الأولى والثانى والد الثالثة والرابعة قررا بحدوث إصابة أنجالهما عقب تناولهم أكياس بطاطس شيبسى وأيس كريم قاموا بشرائها من إحدى المحلات " لم يحدداه "ببندر المنزلة ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.



كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة ووجه مدير امن الدقهلية ضباط إدارة شرطة التموين لعمل حملة تموينية على المحلات بالمنطقة بالتنسيق مع مفتشى الأغذية وإدارة تموين المنزلة.

