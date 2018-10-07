بعد رحيله.. كشف حساب رونالدو مع ريال مدريد





أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بصورة رسمية، عن رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلي نادي يوفنتوس الإيطالي، مقابل 100 مليون يورو، وبراتب سنوي كبير يصل إلى 30 مليون يورو في العام الواحد.









وقد حقق ‏كريستيانو مع ريال مدريد خلال 9 سنوات، كل البطولات والأرقام القياسية الممكنة، وجاء أبرز ما قدمه الدون مع الميرنجي كالتالي :





438 مباراة.

451 هدف.

120 أسيست.

16 لقب.

4 دوري أبطال أوروبا.

4 كرات ذهبية.

3 مرات الحذاء الذهبي.

2 أفضل لاعب في العالم.

3 مرات أفضل لاعب في أوروبا

6 مرات هداف دوري أبطال أوروبا.

هداف ريال مدريد التاريخي.





وجاءت أهداف كريستيانو رونالدو في كل موسم مع ريال مدريد كالتالي :





موسم 2009/10: 33 هدف

موسم 2010/11: 56 هدف

موسم 2011/12: 69 هدف

موسم 2012/13: 59 هدف.

موسم 2013/14: 62 هدف.

موسم 2014/15: 66 هدف.

موسم 2015/16: 57 هدف.

موسم 2016/17: 56 هدف.

موسم 2017/18: 50 هدف.



