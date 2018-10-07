3 خاسرين من انتقال رونالدو إلى يوفنتوس





أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، توصله لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني، بشأن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري لمدة أربع سنوات مقابل 105 مليون يورو.

وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي موافقته على رحيل الدون البرتغالي إلى صفوف يوفنتوس، حيث قال :" وفقًا لإرادة وطلب اللاعب، قررت إدارة النادي الموافقة على رحيل رونالدو إلى يوفنتوس، نود أن نعلن امتاننا للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم".

وبعد انتقال كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس، سيكون بالطبع هناك تعساء بإتمام هذه الصفقة، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير:

1- ريال مدريد

سيخسر ريال مدريد بالطبع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان اللاعب رقم واحد في صفوف الفريق الملكي، كما أنه سيجد صعوبة في وجود قائد دتخل الملعب لتحفيز الفريق في الأوقات الصعبة، ريال مدريد سيخسر أيضا قوة رونالدو التسويقية عبر الإعلانات وبيع القمصان وعقود الرعاية.

2- الاتحاد الإسباني

بالتأكيد رحيل رونالدو إلى الكالتشيو سيتسبب في خسارة كبيرة للدوري الإسباني، من حيث نسب مشاهدة مباريات الليجا والقوة التسويقية والإعلانية للبطولة رغم وجود ليونيل ميسي نجم برشلونة.

3- هيجواين

قد يتسبب انتقال رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم البيانكونيري عن السيدة العجوز، ومن المعروف أن الدون سيلعب في نفس مركز هيجواين في ظل تقارير تتحدث عن اقتراب المهاجم الأرجنتيني من الرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي خاصة أنه لن يقبل أن يكون بديلا للدون البرتغالي.