التونسي مهدي بكوش يُطلق "بتحداكي" ويصورها في دبي (فيديو)

أطلق الفنّان التونسيّ مهدي بكّوش، أغنيته المُنفردة "بتحدّاكي"، وهي الإصدار الثاني ضمن عقد الإنتاج والتوزيع الفنيّ الذي وقّعه مع شركة "Universal Music MENA".

إستعان مهدي لكتابة الأغنية بمجموعة من الفنّانين الذين ينتمون إلى جيله والذين يُشاركونه أفكاره ونظرته لموسيقى البوب العربيّة والتيّار الموسيقي الحديث. والاغنية التي تجمع بين صوت مهدي الناضج والحنون والموسيقى الايقاعيّة الراقصة هي من كلمات جاد مُخملجي والحان وتوزيع كرم صليبي.

وعن هذا العمل قال بكّوش: " إنّها الأغنية الأولى التي تُجسّد الهويّة الموسيقيّة التي أنوي أن أعتمدها في مسيرتي الفنيّة. لذا، أنا مُتحمّس جداً لردّات الفعل على كلّ ما يخصّ هذه الأغنية من لحن وموضوع وجوّ عام وأتمنّى أن تكون إيجابيّة.

يُذكر أنّ مهدي المُتعدّد المواهب، يُتقن الغناء بعدد من اللهجات العربيّة ووصل إتقانه في أداء اللهجة اللبنانيّة إلى حدّ إثارة الشكوك حول أصله التونسيّ.

وبالعودة إلى أغنية "بتحدّاكي"، فقد تمّ إطلاقها على كافة التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الفيديو الذي صُوّر في مواقع مُختلفة من دبي والذي أخرجه Jacques Brown، متوّفر على حساب مهدي الخاصّ على Vevo.

تجدر الإشارة أنّ بكّوش يعمل حاليّاً على إصداره المُقبل، ويستعدّ لمجموعة من الحفلات في المنطقة.