10 لاعبين ‏على طاولة ريال مدريد لتعوض رحيل رونالدو





رحل كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد الإسباني، منتقلا لنادي يوفنتوس الإيطالي، بعد 10 مواسم قضاها بين جدران العاصمة الإسبانية مدريد.









وتسعي إدارة النادي الملكي لتعويض رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم الفريق في الموسم القادم









وجاءت قائمة اللاعبين المرشحة لتعاقد ريال مدريد مع بعض اللاعبين منها كالتالي :-









1- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)

2- محمد صلاح (ليفربول)

3 كيلبان مبابي (باريس سان جيرمان)

4- ايدين هازارد (تشيلسي)

5- ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

6- مبلونكفيتش سافيتش (لاتسيو)

7- ماورو إيكاردي (انتر ميلان)

8- هاري كين (توتنهام هوتسبر)

9- ايدسون كافاني (باريس سان جيرمان)

10- اريكسن (توتنهام هوتسبر)



