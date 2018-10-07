تجديد حبس المحامي عزت غنيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة للمرة التاسعة حبس عزت غنيم المحامي والحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.





والقضية المتهم بها المحامي عزت غنيم، هي ذاتها المتهم فيها الصحفي معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة، والصحفيين "حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر" والمدون وائل عباس، وفاطمة موسى وآخرين.



