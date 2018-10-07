رونالدو يوفنتيني.. ماذا فعل ابن البرتغال أمام أندية الكالتشيو ؟

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما قضى 9 مواسم داخل النادي الملكي، نجح خلالهم في كتابة إسمه كواحدا ممن عشقتهم جماهير النادي الإسباني في جميع أنحاء العالم نظرا لما قدمه طوال مسيرته.

وأصبح اللاعب البرتغالي لاعبًا لبطل الدوري الإيطالي لمدة 4 سنوات مقابل 105 مليون يورو، وسيتقاضي رونالدو راتب سنوي يصل لـ30 مليون يورو.

وعلى مدار مشوار كريستيانو رونالدو في عالم الساحرة المستديرة خاض مباريات كثيرة مع مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد في مواجهة الفرق الإيطالية بالبطولات الأوروبية المتأهلة.

ونستعرض في هذا التقرير سجل كريستيانو رونالدو أمام الفرق الإيطالية بعد اقتراب انتقاله ليوفنتوس بطل الكالتشيو :-

ميلان: خاض 6 – سجل 2 – صنع هدف واحد

يوفنتوس: خاض 7 – سجل 10– صنع 2

إنتر ميلان: خاض 3 – سجل هدف واحد – لم يصنع

روما: خاض 6 – سجل 5 – صنع هدفين