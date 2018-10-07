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توجيه عاجل من "السيسي" لوزير الشباب والرياضة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:25 م
توجيه عاجل من السيسي لوزير الشباب والرياضة
أرشيفية
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صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وزير الشباب والرياضة بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة فى كل ربوع محافظات مصر، وذلك بالتنسيق مع قطاعى المدارس والجامعات وباشتراك أدوات المنظومة الرياضية فى الدولة والأندية ومراكز الشباب.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية، أن ذلك آخذا فى الاعتبار القاعدة الشبابية العريضة التى تزخر بها الدولة مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة التى إذا ما تم رعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى.

المزيد عن: وزير الشباب مصر السفير بسام راضى الرئيس عبد الفتاح السيسى
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