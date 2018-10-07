وزير التموين: مشروع المنافذ المتنقلة يوفر فرص عمل مستدامة للشباب

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن مشروعات دعم الشباب تحظى باهتمام وتشجيع القيادة السياسية.



وأضاف "مصيلحي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "أون لايف" اليوم الثلاثاء، أن مشروع المنافذ المتنقلة يوفر فرص عمل تتراوح ما بين 2 إلى 4 آلاف فرص عمل.



وأكد أن المشروع يمثل مساعدة ودعمًا للشباب، وإيجاد فرص عمل مستدامة وجيدة.

