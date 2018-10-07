أول تعليق من راموس على رحيل رونالدو ليوفنتوس

ودع سيرجو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني، لاعب الفريق كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق بعد رحيله لنادي يوفنتوس الإيطالي منذ قليل.





وكتب راموس عبر صفحته الشخصية علي "تويتر" : "كريستيانو، أهدافك وأرقامك وكل شيء فُزنا به معاً يتحدث عن نفسه، لقد استحقيت مكاناً بارزاً في تاريخ ريال مدريد، ستتذكرك جماهير ريال مدريد دائماً، لقد كان من دواعي سروري أن ألعب إلى جانبك".





وتابع : "عناق قوي وحظ سعيد".