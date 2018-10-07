كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.. هل يستطيع صاروخ ماديرا تدمير الدفاعات الإيطالية ؟

أعلن ريال مدريد الإسباني رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بعد 9 سنوات من النجاح والتألق مع الفريق الملكي.

صاروخ ماديرا وبطل يورو 2016 مع البرتغال وصاحب الخمس كرات ذهبية البالغ (33 عاماً) انضم إلى يوفنتوس بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 105 مليون يورو، حيث سيتقاضي 30 مليون يورو كراتب سنوي مع السيدة العجوز.

انتقال رونالدو إلى إيطاليا جعلت الانظار تتوجه نحو قدرته على العطاء بعد بلوغه سن الـ33 وقدرته على التكيف تحت ضغوط المنافسة في الدوري الإيطالي الذي يحتوي على فرق أكثر قوة وتنافسية من الدوري الإسباني مثل روما، إي سي ميلان، إنتر ميلان، لاتسيو ونابولي، والاعتماد على القدرات والخطط الدفاعية المحكمة التي تميز الكرة الإيطالية عن غيرها، في مقابل وجود برشلونة وأتلتيكو مدريد فقط كمنافسين لريال مدريد على الساحة الإسبانية.

الكثير من التكهنات حول احتمالية نجاح النجم البرتغالي في الأراضي الإيطالية ولكن سجل اللاعب يضمن له التألق بعيدًا عن أي تكهنات حيث سجل 450 هدفًا في 438 مباراة بالقميص الملكي وفاز ب16 لقبًا كان السبب الرئيسي في التتويج بهم وحصد جائزة الكرة الذهبية خمسة مرات، ولا يبدو أن عامل التقدم في السن سيؤثر على البرتغالي لأن الملاعب الإيطالية لا تعترف بعامل السن حيث شهدت استمرارًا في الملاعبللعديد من اللاعبين رغم تقدمهم في السن مثل فرانشيسكو توتي الذي استمر حتى سن ال41،لوكا توني الذي استمرحتى سن ال39، وروبيرتو باجيو الذي استمر حتى سن ال37، وغيرهم الكثير من اللاعبين الذين أثبتوا أن العمر مجرد رقم فقط.

انتقال رونالدو لليوفنتوس سيصب في مصلحة النادي واللاعب بسبب سيطرة فريق السيدة العجوز على الكرةالإيطالية في الأعوام الأخيرة بجانب قدرات النجم البرتغالي الفردية التي جعلته يتغلب على أقوى خطوط الدفاع وأقوى حراس المرمى في العالم وتجعله قادرًا على المنافسة وبقوة في إيطاليا، حيث يتميز البرتغالي بالتمركز الذكي والإرتقاء العالي والضربات الرأسية المتقنة حيث سجل أكثر من 100 هدف برأسه، ويتميز أيضًا بالتسديدات القوية ذات الدقة العالية حيث سجل 50 هدفًا من كرات ثابتة وقرابة ال70 هدفًا من خارج منطقة الجزاء، ورونالدو أيضًا ليس بالغريب على شباك أندية إيطاليا حيث سجل في شباك الفرق الإيطالية 18 هدفًا في 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف اليوفنتوس سيصب في مصلحة النادي ويرفع من قيمة أسهمه ويجعل الفريق في مقدمة المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن تلك الصفقة لن تصب في مصلحة يوفنتوس فقط ولكن ستفيد الدوري الإيطالي ككل فذهاب النجم البرتغالي أفضل لاعب في العالم خمس مرات سيرفع نسب المشاهدة ويجلب الكثير من الرعاة بعقود مرتفعة للبطولة.