كيف توفر فاتورة المياه بنسبة 50%

قال اللواء مهندس عصام عرفة، رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع انتج وحدة يتم تركيبها في صنابير المياه لتوفير المياه بنسبة 50% في ظل ما نعاني منه من ندرة المياه، مشيًرا إلى أن تصنيع هذه القطع جاء بتوجيهات القيادة السياسية لتركيبها في المدارس والمنازل والمسارح وتناسب شرائح المجتمع.



وأضاف "عرفة"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن وحدة توفير المياه تقلل حجم الاستهلاك من 10 إلى 3 لترات، منوهًا أن هذه القطعة شبيهة لنموذج أوروبي ولكنها تناسب الشبكات المصرية.



ولفت رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، إلى أن سعر الوحدة الموفرة للمياه تتراوح بين 150 و200 جنيه.

