"الإسكان": سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة أكثر من 11 ألف جنيه

أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن سعر الأراضي المطروحة من الوزارة لم تزيد بنسبة كبيرة، ولكن الوحدات هي التي زادت أسعارها بسبب ارتفاع الأسعار.





وأضاف "عباس"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" على قناة "TEN"، الثلاثاء، أن الدولة تنفذ 2048 وحدة إسكان فاخر في العاصمة الإدارية، والتشطيبات ستكون على أعلى مستوى، والحجز يكون بأولوية التسجيل على الموقع الالكتروني.



