إصابة ممرض بطلق ناري في مستشفى الملك سلمان

تعرض ممرض سعودي لإطلاق نار، اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى الملك سلمان بالعاصمة الرياض.



وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن الوزارة تتابع باهتمام جريمة الاعتداء على ممرض سعودي، بطلق ناري بالرأس داخل مستشفى الملك سلمان بمدينة الرياض".



وأوضحت الوزارة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا، جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن عقوبة تلك الجريمة، هى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

