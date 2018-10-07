وزارة الاسكان تعلن عن شروط الحجز لوحدات مشروع "سكن مصر"

أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد من مشروع سكن مصر، تتضمن أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.



وقال عباس، في برنامج "صباح الورد" على قناة "TEN"، الثلاثاء،: "تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق للمستفيد تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعى، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير".



وذكر، أن مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها "مدينة القاهرة الجديدة، وفي مدينة 6 أكتوبر، وتشمل أماكن الوحدات "مدينة بدر 591 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، وفي مدينة العبور 757 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 99 وحدة، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد التقديم على سكن مصر وكان قد قدم على الإسكان الاجتماعي من قبل.

