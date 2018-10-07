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الحكم على متهمين في أحداث عنف مغاغة 19 يوليو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:14 م
الحكم على متهمين في أحداث عنف مغاغة 19 يوليو
صورة أرشيفية
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احمد الخميسى
 
قررت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط حجز النطق بالحكم بحق 2 من المتهمين في احداث عنف بمركز مغاغة إلى جلسة 19 يوليو الجارى وتاجيل اعادة محاكمة أحد المتهمين في احداث بندر المنيا إلى جلسة 18 يوليو.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة انتهت اليوم من المرافعة وسماع أقوال الشهود في قضيتين الأولى تتعلق باحداث شغب وتظاهر بمركز مغاغة من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، والثانية تتعلق باعادة محاكمة أحد المتهمين في حرق كنائس ومنشآت عامة بمدينة المنيا ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية بتهم من بينها التحريض على العنف واثارة الشغب وتخريب منشآت عامة والانتماء إلى جماعة محظورة اسست على خلاف أحكام القانون.
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