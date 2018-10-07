منذ إطلاقه.. قائمة بالتطبيقات الأكثر شعبية على متجر آب ستور

بمناسبة العيد العاشر لمتجر "أب ستور"، جمعت شركة SENSOR TOWER للتحليلات قائمة بالتطبيقات التي تصدرت التحميل على APP STORE منذ عام 2010، وهذا يعني أن هذه التطبيقات كانت الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، وفيما يلي يمكن التعرف على هذه القائمة، كما عرضها موقع "بيزنس إنسايدر".





- تطبيق فيسبوك ماسنجر.





- تطبيق بيتموجي.





- تطبيق يوتيوب.





- تطبيق TRIVIA CRACK.





- تطبيق DRAW SOMETHING.





- تطبيق سناب شات.





- تطبيق MINION RUSH.





- تطبيق SLITHER.IO.





- تطبيق TEMPLE RUN.



