الزمالك يكشف كواليس المفاوضات مع أيوب الكعبي

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي عن كواليس مفاوضات النادي مع المغربي أيوب الكعبي مهاجم نادي نهضة بركان وآخر مستجدات الساعات الأخيرة .





وقال زادة أنه تواجد بالمغرب مع المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وبلال نظير وكيل اللاعبين للتفاوض حول ضم اللاعب مع الجانب المغربي مشيرا إلى أن الزمالك وصل لمراحل متقدمة في التفاوض وأنهى الأتفاق على كل شئ ووصل عرض الزمالك لـ3 مليون دولار وهو ما وافق عليه النادي المغربي ووافق عليه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بعد التواصل معه وكانت الأمور قاب قوسين أو أدنى من اتمام الصفقة رغم العروض المقدمة من أكثر من فريق عربي .



وتابع "الساعات الأخيرة شهدت وجود عرض صيني مغري جدا تسبب في تعثر المفاوضات بعد أن وصل العرض لـ6.5 مليون دولار للنادي و2.5 مليون دولار للاعب وهو ما جعل النادي المغربي يتراجع ويتوقف عن اتمام الصفقة" .



وأضاف عضو الزمالك أن رئيس النادي المغربي أكد لهم أنه في حالة عدم اتمام العرض الصيني فسيكون الأولوية للزمالك لضم الكعبي .