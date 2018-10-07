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ارتفاع فى أسعار الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:08 م
ارتفاع فى أسعار الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء
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الفجر الاقتصادى
 
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك فى نهاية تعاملات اليوم مقارنة بأسعار الصباح.

وارتفع سعر الدولار في بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول والقاهرة والبركة إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنكي العربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وثبت أيضا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 19.95 جنيه.
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