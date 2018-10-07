الزمالك يخوض وديته الأولى بألمانيا بتشكيلين مختلفين



وجاء قرار جروس ليجرب أكبر عدد من اللاعبين في المباراة حيث سيخوض الفريق الشوط الأول بتشكيل والشوط الثاني بتشكيل مختلف .



وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود عبدالعاطي “دونجا” وحازم إمام وأحمد فتوح في خط الدفاع ومحمد أشرف “روقا” ومعروف يوسف وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وإبراهيم حسن في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .



وفي الشوط الثاني سيلعب الزمالك بتشكيل يضم : عماد السيد في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمد أحمد يوسف “كماتشو” وأحمد رفعت ومحمد عنتر في خط الدفاع ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ومحمد إبراهيم وعماد فتحي وأحمد مدبولي ومصطفى فتحي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوض مباراة نورنبيرج بوخ الالماني الودية بمعسكر الفريق الحالي بألمانيا بتشكيلين مختلفين .