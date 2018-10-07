"وزارة التجارة": توفير كميات إضافية من الحليب بعد 48 ساعة‎

أكّدت المديرة العامة للجودة والتجارة الخارجية بوزارة التجارة، فاتن بالهادي، أنّ نقص الحليب ظاهرة وقتية، معلنة عن أن تزويد السوق بهذه المادة سيتم بعد يومين.





وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المخزون الحالي من الحليب المتوفر في مراكز التجميع يصل إلى 23 مليون لتر مع أنتاج يومي يقدر بـ1.7 مليون لتر، قائلة إن " سوق الحليب تشهد وقتيا عدم توازن بين العرض والطلب، ويعود النقص الملحوظ في السوق المحلية في هذه المادة إلى اقبال التونسيين على شراء الحليب بلهفة كبيرة وتفوق حاجياتهم من هذه المادة".





وتابعت " لقد أدت الإشاعات الرائجة في بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بإمكانية الترفيع في سعر الحليب، إلى إحداث ضغط على مستوى العرض خاصة في المساحات الكبرى بما جعل الكميات المتوفرة يتم شراؤها بسرعة وبالتالي تراجعت الكمية اليومية المخصصة للبيع في السوق المحلية".





ولفتت إلى أن "المساحات الكبرى تعمل حاليا على إعادة تكوين مخزونها وسيتم التزويد بصفة عادية بعد يومين، مع الاشارة إلى أن النقص في مادة الحليب لوحظ فقط في تونس الكبرى، بينما نجده متوفرا في الجهات الداخلية بكميات كافية".





وشددت مديرة الجودة، على أن "قطاع الألبان يتطلب وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى التصرف في المنتوج خلال فترات انخفاض الانتاج أو وفرة الإنتاج (من ماي إلى جويلية) لتفادي أي طارئ.



