محافظ الدقهلية: غلق 30 عيادة ومركز علاج مخالف

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن غلق 30 منشأه وعيادة طبيه ومعامل تحاليل ومراكز علاجية ومستشفيات خاصة غلقًا إداريًا شملت عيادات نساء وتوليد، قلب واوعيه دموية، اسنان، باطنه، جراحه، مخ واعصاب، عظام، اطفال، تخصصات مختلفة بمراكز ومدن المنصورة، السنبلاوين، ميت غمر، منيه النصر، طلخا، دكرنس.



جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشان نتائج المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في مثل هذه المنشآت، وتبوث مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.



ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



