فرج عامر: قمنا ببيع 4 لاعبين بـ100 مليون جنيه (صورة)

قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بأنه نجح في تحقيق إيرادات مالية كبيرة للنادي السكندري نتيجة بيع 4 لاعبين من الفريق الأول وبموافقة من المدير الفني علي ماهر.

وكتب عامر على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اتشرف بان اؤكد انني خضت مفاوضات طويلة وشاقة نيابة عن مجلس ادارة نادي سموحة اسفرت نتيجتها عن تحقيق ايرادات من الفريق الا ول لكرة القدم قيمتها مائة مليون جنيها نتيجة بيع اربع لاعبيين بالفريق الاول بالتنسيق مع المدير الفني الكابتن علي ماهر وبموافقتة".

وأضاف "وهذا غير البث الفضائي والرعاية الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم ، بالاضافة الي الدخل الغير مباشر الذي نحصل علية من القيمة المضافة للنادي نتيجة مانحققة من سمعه مصرية وافريقيا وعربية كرويا وايضا دون الاخلال بالفريق اومستواة الذي سوف يظهر بافضل صورة هذا العام باذن الله".