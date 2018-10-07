إليكِ درجات "أحمر الشفاه" التي تناسب المكياج السموكي

لا تكاد موضة المكياج السموكي تطلّ على مواسم الجمال حتى تعود من جديد؛ ذلك أنها تجمع بين الكلاسيكية وآخر صيحات التجميل العصرية.





لذا، احرصي دوماً على تعلّم أساسيات مكياج السموكي، وتأكدي من كونكِ أتقنتها، ولا تغفلي أهمية أحمر الشفاه مع درجات لون السموكي.





في ما يلي أهم ألوان أحمر الشفاه التي يجدر بكِ استخدامها مع مكياج السموكي:





أحمر الشفاه القاني:

من أكثر الألوان كلاسيكية والتي يجدر بكِ تجربتها مع مكياج السموكي. يمنحكِ الأحمر القاني مظهراً كلاسيكياً مميزاً لا سيما في السهرات والمناسبات الرسمية.





أحمر الشفاه الفوشيا:

من الألوان التي تمنحكِ إطلالة أكثر حيوية من الأحمر القاني، لا سيما مع درجات الرمادي الغامقة والفاتحة. اختاري هذا اللون للمناسبات الأقل رسمية من تلك التي تستخدمين لها الأحمر القاني.





أحمر الشفاه النيود:

ألوان أحمر الشفاه النيود هي الأنسب لكِ في حال كنتِ ترغبين بإطلالة بالغة العصرية والحيوية، وفي حال كنتِ من صاحبات البشرة السمراء والبرونزية. اختاري الدرجات القريبة من اللحمي والمشمشي والوردي الفاتح، وضعي لمسة غنية من الغلوس فوقها.





أحمر الشفاه الخمري:

من بين أكثر الألوان التي تسترعي الانتباه مع مكياج السموكي الخاص بالعينين. ضعي طبقات غنية من الرمادي بتدرّجاته، وطبقة غنية من الماسكارا السوداء، ومن ثم ضعي طبقة غنية أخرى من اللون الخمري على شفتيكِ، وفوقها طبقة غنية من الغلوس.





الغلوس:

الغلوس الخاص بالشفتين بحد ذاته كفيل بمنحكِ إطلالة مميزة في حال استخدمته، وتحديداً إن كنتِ من الراغبات بإبراز جمال العينين على نحو لافت. تأكدي في حينها من تقشير شفتيك برفق قبل وضعه، ومن ثم ضعي لمسة رقيقة من كريم الأساس على شفتيكِ، وانتظري حتى يجف، وبعد ذلك ضعي طبقة رقيقة من الغلوس. انتظري قليلاً ومن ثم كرّسيها بمزيد من الغلوس.



