شعبة الدواجن تتطالب الرئيس "السيسى" بإلغاء الضرائب على المزارع

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن بعض المربين والمنتجين الدواجن وخاصة في المحافظات مثل بورسعيد لديهم حالة من الاستياء من الضرائب التي يتم فرضها على المزارع.





وأشار "رئيس الشعبة" إلى أن المزارع والمربي يواجه العديد من المشكلات في الصناعة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والأعلاف، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الوبائية، مطالبا بحماية مزارع الإنتاج الداجني من هذه الضرائب وإلغائها.





كما طالب بضرورة تدخل رئيس الجمهورية وإلغاء هذه الضرائب لحماية مزارع الإنتاج الداجني التي توفر السلع للمواطنين، موضحا أن إلغاء هذه الضرائب من شأنه العمل على جذب المستثمرين القطاع.