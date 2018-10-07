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تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10/7/2018

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:52 م
تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10/7/2018
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الفجر الاقتصادى
 
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو جنيهين للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 631 جنيها مقابل 633 جنيها خلال تعاملات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 541 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 721 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5048 جنيها.

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