الأهلي يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:50 م
أحمد جمال وعلي نبوي
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي ومجلس إدارته عبر وسائل الإعلام.
وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "مجلس الإدارة قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي ومجلس إدارته عبر وسائل الإعلام ".
وشهدت الفترة الماضية هجوما على مجلس النادي الأهلي عبر وسائل الإعلام.
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