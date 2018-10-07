صراع عمالقة أوروبا على سافيتش



ويعتقد أن نجم لاتسيو هو أحد أهم الصفقات في عالم كرة القدم في الوقت الحالي وأن يتم تسعيره بهذا السعر الضخم. ودخل سافيتش دائرة اهتمامات كلا من يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.



ومن المعروف أن كلاوديو لوتيتو لا يبيع لاعبيه بأسعار رخيصة، ولكن حسب ما أكدته صحيفة موندو ديبورتيفو بأنه اضطر إل ى إعادة التفكير في استراتيجيته وخفض سعر النجم البالغ من العمر 23 عامًا والذي سجل 14 هدفاً في جميع المسابقات وصنع 6 أهداف.



كما كشف الموقع الإيطالي اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي باللاعب الظاهرة الشاب. وتم استدعاء سافيتش لمنتخب صربيا للمشاركة في كأس العالم لكنه لم يترك الكثير من الانطباع لتوديع منتخب بلاده البطولة من دور المجموعات.



وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن مسئول ريال مدريد التقوا بمسئولي لاتسيو وكانوا يعدون عرضا لكنهم كانوا يطلبون الكثير.

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأنه يبدو أن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو لن يتكلف 155 مليون يورو كما ذكر الموقع الإيطالي في وقت سابق.