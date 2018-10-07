زيادة: نقل إمام ومدير مكتب دعوة ومشرف بميت غمر لاعتلاء سلفي منبر مسجد



وتضمن القرار نقل إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر، ومفتش المنطقة، ومدير مكتب الدعوة بصهرجت الكبرى، إلى إدارتى شرق وغرب المنصورة.



وأكد زيادة أن القرار جاء لقيام المذكورين بالسماح لأحد مدعى السلفية وتمكينه من إعتلاء المنبر والقيام بالدعوة بدون تصريح من قبل مديرية الأوقاف، مشيرا أنها رسالة صريحة لكل غير ذى أهل ولكل إمام وخطيب لعدم االسماح لأى شخص غير مخول من الأوقاف بالدعوة والتبليغ إعتلاء المنبر.







صرح الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بأنه أصدر قرارا بنقل إمام وخطيب مسجد ومفتش منطقة ومدير مكتب الدعوة بإدارة ميت غمر لإدارات آخرى.