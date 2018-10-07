خلال شهر جوان.. "الخطوط التونسية" تحقق نمو بـ 22.9 بالمائة‎

حققت الخطوط الجوية التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر جوان 2018 بنسبة قدرت بـ 22.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.





وأوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الناقلة التونسية، أن المؤشرات التي سجلتها الشركة تمثلت خلال شهر جوان 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 في تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 253 966 مسافرا إلى 312 001 مسافرا و إرتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 20.6 بالمائة أي من 210 640 مسافرا إلى 253 986 مسافرا.

كما تم تسجيل إرتفاع في النشاط التجاري الإضافي بنسبة 372.5 بالمائة أي من 1 134 مسافرا إلى 5 358 مسافرا وإرتفاع في الحركة التجارية غير المنتظمة بنسبة 24.8 بالمائة أي من 42 192 مسافرا إلى 52 657 مسافرا.

وتطوّرت نسبة التعبئة بـ 4 نقاط حيث سجلت الشركة بنسبة 69.2 بالمائة خلال شهر جوان 2018 مقابل 65.3 بالمائة لشهر جوان 2017 ، إلى جانب تطوّر الحركة المنتظمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى التالي:

- تطوّر نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 74 بالمائة من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 20.5 بالمائة.

- إستقرار نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 14.1 بالمائة من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ32.8 بالمائة.

- تطوّر نشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان ، مصر ) والذي يمثل9.8 بالمائة من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 9ر0 بالمائة