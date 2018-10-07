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"وزير التربية": إنتداب حاملي الماجستير بصفة نهائية سبتمير 2019‎

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:42 م
وزير التربية: إنتداب حاملي الماجستير بصفة نهائية سبتمير 2019‎
حاتم بن سالم - وزير التربية
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مروى الجلاصي
 
نفى وزير التربية حاتم بن سالم، كل ما يشاع  من معطيات حول عدم انتداب نحو 2354 من المتحصلين على شهادة  الماجستير، معتبرا أن هناك عناصر لها أجندات معينة وتنتمي إلى بعض الأحزاب السياسية تروج لهذه المغالطات.

وأكد بن سالم انه سيتم تطبيق قرارات مجلس وزاري يقر بانتداب هؤلاء نهائيا بداية من سبتمبر 2019 بصفة تدريجية وليس فورية وذلك بعد تلقيهم تكوينا نظريا لمدة 3 اشهر وميدانيا لمدة 9 اشهر.

ودعا الوزير أصحاب شهادة الماجستير الذين وصفهم بالمعذبين إلى عدم الاستماع للإشاعات التي يهدف أصحابها إلى التخريب على هذه التجربة.
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