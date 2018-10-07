تقرير لـ وزير القوى العاملة حول وفاة 3 عمال بشركة تخزين بالإسكندرية‎

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالانتقال الفوري إلى شركة النيل للتخزين والتوزيع بالمحافظة لإجراء معاينة على الطبيعة للوقوف على أسباب الحادث الجسيم الذي وقع بالشركة وأدى إلى وفاة 3 عمال، وإعداد تقريرا بذلك، مع متابعة تعويضات ومستحقات العمال المتوفين وتقديم العزاء لأسرهم.





وتلقى الوزير تقريرًا عاجلاً من حسن رداد مدير المديرية، أوضح فيه أنه في أثناء قيام 3 من عمال المقاول "عمالة غير منتظمة" بتنظيف الصومعة رقم (35)، وهى الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا وإثناء التعامل بخلخلة أحد كتل فول الصويا المتكتلة بجدار الصومعة حدث خلخلة لأغلب الكتل مما إدي إلي دفن 3 عمال داخل أكوام فول الصويا داخل الصومعة، وتم محاولة انقاذهم إلا أنهم فارقوا الحياة جميعا، وهم يوسف محمد الكشكى، وعماد عابدين ابو الدهب، ومحمود جمال محمد الزهرى، فضلا عن إصابة 11 عاملا من المتواجدين الذي كانوا يقومون بإنقاذ زملائهم.



