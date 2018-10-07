"سعفان" يودع الفوج الثاني من عمالة موسم الحج (صور)

حرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، لليوم الثاني على التوالي توديع 300 عاملًا وسائقًا وفنيًّا يمثلونَ الفوج الثاني من عمالةِ موسمِ الحج للعامِ الحالي، للعملِ على نقلِ الحجاج خلال موسم الحج، وذلكَ براتب شهري 1000 ريال سعوديا للسائق، و1500 ريال للفني، و800 ريال للعامل.





وتفقدَ الوزير اليوم الثلاثاء الأتوبيسات التي ستنقلهُم إلى الميناءِ البحري بسفاجا، تمهيدًا لدخولِهِم أراضي المملكة، منبهاً على ضرورةِ التزام العمال بالتمثيلِ المشرفِ لمصر، وعدم إحداث أي مشاكل، وذلك لإعطاء الصورة المشرفة عن العاملِ المصري المُجدُّ في عمله، كي تصل نسبة العمال المصريين في خدماتِ الحجاج إلى نسبة 100%، مشيرًا إلى أنَّ هذا لن يَتَأتَّي إلا عن طريقِ العمالِ وأدائهم أعمالهم المنوطةِ بهِم بأمانةٍ وإتقان.





وشددَّ "سعفان" على ضرورةِ التواصلِ مع المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصليةِ المصرية بجدة في حالة حدوث أي مشكلة لأيِّ عاملٍ منهم على أرضِ المملكة.



