"البطون مفتوحة والأعضاء مختفية".. صور صادمة لجثث أطفال المريوطية

رصدت عدسة "الفجر" صورا صادمة من موقع العثور على 3 جث لأطفال في منطقة المريوطية بالهرم صباح اليوم.





وتظهر الصور وجود قطع في بطون الأطفال الضحايا، الذين تترواح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، ما يدل على قيام الجناة بسرقة أعضاء الأطفال الضحايا.





وتمتنع "الفجر" عن نشر الصور لبشاعة المنظر وصعوبته.





وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على 3جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالمريوطية في حالة تعفن شديد، وموضوعة في أكياس بلاستيكية سوداء للتخلص من الجثث.





وأمرت النيابة بنقل جثث الأطفال الثلاثة إلى مشرحة زينهم لتشريحهم وإعداد تقرير لمعرفة ظروف وملابسات قتلهم.





وانتقل فريق من النيابة لمكان الواقعة وتبين أن جثث الأطفال في حالة تعفن شديد وبها آثار ذبح بالرقبة.





وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية وانتدبت رجال المعمل الجنائي لمحل العثور على الجثث، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف غموض وملابسات الحادث وتفريع الكاميرات القريبة من مكان الواقعة والتحفظ عليها.